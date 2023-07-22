تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لتحديد أسعار الفائدة

السبت 22/يوليو/2023 - 04:02 م

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خامس اجتماعاتها خلال عام 2023، يوم 3 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك خلال اجتماعها الدوري الرابع لعام 2023، بعدما قررت في ثاني اجتماعات 2023 يوم 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وسبق للجنة السياسة النقدية أن قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعات عام 2023، والذي وافق يوم الخميس 2 فبراير الماضي.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.