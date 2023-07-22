صحة الدقهلية: غلق 3 منشآت مخالفة وإنذار 28 أخرى لعدم استيفاء الشروط

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 102 منشأة ، تشمل 37 غير مرخصة و 64 عيادة خاصة، و15 مستشفى وعيادة تخصصية، و45 مركزاً طبياً و معملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 28 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 3 منشأت وإعادة فتح لـ 4 أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى .

وأشار الدكتور فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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