تعليم البحيرة: انتظام أول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتظام سير أعمال امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ فى يومها الأول وسط حالة من الهدوء والنظام والالتزام بكل توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن اليوم شهد أداء الطلاب لامتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية خلال الفترة من ٩.٠٠ صباحا وحتى ١.٣٠ ظهرا أمام عدد ٢٢٠ لجنة بالإدارات التعليمية الـــ ١٨ بالمحافظة والتى من المقرر أن تستقبل ٣٠٥٣٦ طالبا وطالبة لأداء متحانات الدور الثانى اعتبارا من اليوم وحتى الخميس ٢٧ يوليو الجارى.

وأشار يوسف الديب، أنه وبالتزامن مع إنطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة إنطلقت إمتحانات الإعدادية المهنية أمام عدد ١٤ لجنة تستقبل ٤١٣ طالبا طالبة، بالإضافة إلى امتحانات الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

وشدد يوسف الديب، على الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الإمتحانية وتوفير الجو المناسب والهدوء وكافة سبل الراحة والأمان لضمان حسن سير الامتحانات واستمرار رفع درجة الاستعداد.

مشيرا إلى أنه روعى بجدول الإمتحانات إعتبار غدا الأحد ٢٣ يوليو إجازة فى ضوء قرار دولة رئيس الوزراء واحتفالا بالذكرى ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات.

ويتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لجميع أبنائه بكل الأمنيات بالتوفيق والسداد وان تكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.