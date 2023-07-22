فعاليات متنوعة بالقاهرة الكبرى ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى ثورة يوليو

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم السبت، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ضمن احتفالاتها المكثفة بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو.

وتشهد الفروع التابعة للإقليم برئاسة لاميس الشرنوبي تنوعا في المحتوى المقدم للرواد احتفالا بهذه المناسبة الوطنية، حيث يقدم قصر ثقافة السلام بالقاهرة عرضا لكورال أنغام السلام وعرضا لفرقة الموسيقى العربية، مع أمسية شعرية لنادي الأدب وورشتي فنون تشكيلية ورسم.

كما يقدم فرع ثقافة الجيزة ببيت ثقافة زنين عرض أغاني وطنية وورشة فنون تشكيلية عن الثورة، بينما يعقد فرع ثقافة بني سويف بنادي الشرطة محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو وبداية عهد جديد" لنعيم حماد، وأمسية شعرية عن حب الوطن لجمال عبد العلي وشهد عادل، مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية.

أما فرع ثقافة الفيوم فيعقد بمكتبة الطفل والشباب

بطامية محاضرة بعنوان "ثورة يوليو أهداف وإنجازات" مع ورشة فنية وعروض مواهب.

يشار إلى أن قصور الثقافة أعدت برنامجا حافلا احتفالا بذكرى ثورة يوليو، تشهده مواقع الهيئة بجميع المحافظات، لإلقاء الضوء على عوامل وأسباب ونتائج الثورة وأهم إنجازاتها ومكتسباتها، وما أحدثته من تغييرات في المجتمع المصري.