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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سداسي الزمالك المعار ينتظمون في التدريبات استعدادا للبطولة العربية

يوسف أوباما
يوسف أوباما
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انتظم سداسي الزمالك المعار، في تدريبات الفريق، التي أقيمت صباح اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وانتظم يوسف إبراهيم «أوباما» صانع الألعاب، ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

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