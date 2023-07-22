العثور على جثة رضيع بمدخل عقار بالخصوص

عثر أهالي الخصوص، بمحافظة القليوبية، على جثة رضيع عمره يوم، عُثر عليه بمدخل عقار بدائرة قسم شرطة الخصوص، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الرضيع عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم ملقى بمدخل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور "م ن ج"، 28 سنة، مالك محل أدوات كهربائية، على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر حوالي يوم، ملقى بمدخل العقار محل سكن الأول، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرة، وملفوف بقطعة قماش بيضاء.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.