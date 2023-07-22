زيلينسكي يدعو الولايات المتحدة لإرسال أسلحة بعيدة المدى وطائرات حديثة لتحرير أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الولايات المتحدة لإرسال أسلحة بعيدة المدى وطائرات حديثة بالكمية اللازمة لدعم جهود الأمة لتحرير أراضيها.

وقال زيلينسكي، متحدثًا عبر مؤتمر الفيديو في منتدى آسبن الأمني السنوي الرابع عشر، "أود أن ألفت الانتباه حقًا إلى التسلح بعيد المدى مرة أخرى، كنا ننتظر هذا لبعض الوقت ولا يزال لدينا أمل في أن تحل الولايات المتحدة المسألة".

وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، تقود الولايات المتحدة المساعدة الدفاعية معترفًا بدور الولايات المتحدة في مساعدة بلاده على محاربة روسيا".

وأضاف أن أوكرانيا تطمح إلى مجاراة روسيا من حيث المدفعية والتفوق عليها، مشيرا إلى أنه "عند القتال في ساحة المعركة من أجل أرضنا فإن الشيء الرئيسي هو دافعنا ومع ذلك سيكون من الجيد حقًا أن نكون على الأقل على قدم المساواة من حيث المدفعية ويفضل أن يكون ذلك أفضل".

ولفت إلى أن روسيا لا تزال تحتفظ بالتفوق الجوي، قائلا: "من المهم بالنسبة لأوكرانيا الحصول على الطائرات الحديثة بالكمية المطلوبة".

وأضاف رئيس أوكرانيا "لدينا نقص ليس فقط في الطائرات الحربية، أنها ليست فقط الكمية ولكن الجودة، نحن ممتنون جدًا لمرورنا بالفعل في مسألة تدريب الطيارين سنبدأه في أغسطس إنه أمر مهم للغاية ولكن إلى جانب تدريبهم، سيكون من الجيد أن يكون لدينا بعض الثقة والتأكد من أننا سنحصل على هذه الطائرات بالكمية المناسبة".

وكان قد صرح المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، إن طائرات F-16 المقاتلة يمكن أن تحمي الأجواء الأوكرانية من الطائرات الروسية، ويمكنها أيضًا إسقاط صواريخ وطائرات دون طيار معادية، كما أعلن أن تدريب طياري الحرب الأوكرانيين على طائرات F-16 سيبدأ في أواخر أغسطس.