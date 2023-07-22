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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ القيادة السياسية بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بمنا
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تقدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل ، وجموع الشعب المصري العظيم ، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة .

وأكد د.خالد الدرندلى أن ثورة ٢٣ يوليو المجيدة تمثل ملحمة وطنية ونقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث وضعت الأسس الحقيقية لبداية حقبة جديدة قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد الكرامة،كما أظهرت قوة مصر ودورها المركزي والمؤثر إقليمياً ودولياً ، حيث تلاحم الجيش والشعب على قلب رجل واحد من أجل استعادة الوطن والمطالبة بالتغيير وتعزيز المواطنة والمناداة بالحق والمساواة .

كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته لمصر بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والمضي قدما في سعيها الحثيث نحو تعزيز التنمية الشاملة على كافة الأصعدة والمستويات نحو بناء الجمهورية الجديدة.

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