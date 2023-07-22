بقيمة 8 مليارات دولار.. احتياطي الذهب بالبنك المركزي 4.044 مليون أونصة حتي إبريل الماضي

كشف التقرير الفني لجولد بيليون، الصادر اليوم لرصد حركة اسواق الذهب محليا وعالميا، انه في نهاية ابريل الماضي بلغ احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب إلى 4.044 مليون أونصة بقيمة تصل إلى 8 مليار دولار تقريباً.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

انخفضت أسعار الذهب الفورية لثلاثة جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي لتنهي تداولات الأسبوع تحت مستوى المقاومة الهام 1980 دولار للأونصة، والآن أصبحت منطقة 1940 – 1950 دولار للأونصة تقدم الدعم للأسعار خلال هذه المرحلة في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي.

مع بداية الأسبوع المقبل في التداول قد نشهد المزيد من الهبوط في أسعار الذهب لتصل إلى مستويات 1950 و 1938 واللذان يمثلان المتوسطات المتحرك لـ 50 يوم و 100 يوم على الترتيب.

وفي حالة وجد الذهب الحافز المناسب للارتفاع سيبدأ الذهب في إعادة اختبار منطقة الدعم حول المستوى 1980 دولار للأونصة، ومع الاختراق الناجح لهذه المنطقة يستهدف المستوى 2000 دولار للأونصة.

المنطقة السعرية بين 2000 – 2020 دولار للأونصة تعد منطقة مقاومة هامة أيضاً أمام الذهب واختراقها الناجح يفتح الباب للوصول لأعلى مستوى تاريخي سجله عند 2080 دولار للأونصة، ولكن السعر قد يحتاج لبناء قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 قبل ذلك.

بالنسبة لأسعار الذهب المحلية تستمر نظرتنا دون تغير مع استمرار تداول الذهب تحت المستوى 2175 جنيه للجرام عيار 21 ليبقى الضغط السلبي قائم على الأسعار وتبقى الأهداف في الهبوط عند منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، وبعدها قد نشهد تراجع إلى مستويات 2130 – 2120 جنيه للجرام.