محافظ أسوان: مواصلة الأعمال بمشروعات رصف الطرق في إدفو وبلانة وكلابشة

الأحد 23/يوليو/2023 - 02:23 ص

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" سلسلة الإنجازات فى كافة قطاعات العمل العام، وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن مشروعات الطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية تشهد جهود مكثفة لنهوها على الوجه الأكمل، تواكبًا مع الأعمال الجارية بالمشروعات الأخرى بمختلف القرى والنجوع.

ولفت إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسؤولي مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالرصف والتطوير بالطرق الرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة..

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه بناءً على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جاري تكثيف الأعمال بمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة بطول 3 كم حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 45 %، وشهدت الأعمال كشط للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 1700 م، وتم رش mc بطول 1000 م، وتنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بطول 750 م، مشيرًا إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى العمل فى مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة بنصر النوبة بطول 38 كم، وبنسبة تنفيذ 18 % حيث تم تكسير الأسفلت، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كم، وتنفيذ طبقة الأساس بسمك 15 سم، وبطول 2050 م، وجارى تجهيز موقع الخلاطة للبدء فى أعمال الأسفلت، وتم تشوين 3000 م3، وجارى تقلب طبقة الأساس مع المياه فى المشاون.

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