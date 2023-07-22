حبس المتهم بقتل شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس المتهم بقتل شخص بطلق ناري، خلال مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

كما أمرت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب بعيار نارى بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول محمد ن ع 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن وتوفي على إثره، وطرف ثان يوسف ع أ، 32 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية ألية" وأحدث إصابته.

وجرى نقل المجنى عليه لأحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.