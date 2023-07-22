برلمانية: مطلوب الإعلان عن مناطق تخفيف الأحمال بعدالة على الجميع

قالت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إنه لو كان لا بُد من قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال؛ فالأمر يلزمه وضع مقدار زمني وتحديد معلن للمناطق التي ستقطع فيها الكهرباء، وذلك تفاديا لتعليق الناس في "الاساسنيرات" وتعطيل عمل حضانات الأطفال والمستشفيات بأجهزتها الطبية وخلافه.

وأضافت عضو مجلس النواب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المطلوب عاجلًا الإعلان في كل محافظة عن توزيعة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة، المواطن تعب من المفاجآت، وكفاية الزيادات المفاجاة في أسعار السلع التموينية والسجائر والخدمات، أما الكهرباء التي تتمحور حولها حياة الناس فلا يجب أن تُترك هكذا عشوائية ومفاجِئة.

وأوضحت المزلاوي أنه من غير العدالة أن يتم قطع الكهرباء في مناطق معينة بينما لا تعرف الانقطاعات في أماكن أخري! ومن هنا لغاية لما الحكومة تحل الأزمة تبقي الكهرباء تخفف احمالها في كل مكان بعدالة ومساواة دون تمييز للمناطق ودون اعتبار لمن يسكن فيها.

