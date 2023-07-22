أحمد منصور ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا للبطولة العربية

انتظم أحمد أيمن منصور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران الأبيض، الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض البطولة العربية.

وتواجد أحمد أيمن منصور فى المران الجماعى تحت قيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق، بعد انتهاء إعارته إلى فريق طلائع الجيش.

وتسافر بعثة الزمالك، غدا الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.