محكمة النقض تصدم مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

قررت محكمة النقض، رفض طعنين مقدمين من مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق، وتغريمه مبلغ مساو لقيمة الغرامة المحكوم عليه بها، وذلك في الطعون المقدمة منه على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، ومايسة محمود حمدي، وشقيقتها ملكة، في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ سيدة نادي الزمالك، والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه، كما أجلت المحكمة باقي الطعون لجلسة 12 أغسطس المقبل.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 15 ألف جنيه، عن كل قضية في عدد 6 قضايا مقامة ضده لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذف، وخدش الحياء العام، وتم تأييد الأحكام في القضايا الست من قبل محكمة جنح مستأنف العجوزة.

تضمنت الطعون المقدمة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الطعن رقم 14368 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14369 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14370، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14371، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14372، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14373، مطعون ضده ملكة محمود حمدي ومايسة محمود حمدي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.

في حين كشفت أوراق القضية التي أقامتها مايسة محمود حمدي وشقيقتها ملكة، عضوا نادي الزمالك في القضية المعروفة إعلامياً بـ سيدة نادي الزمالك، ارتكابه جريمة الفعل الفاضح بأن قام بإصدار أصوات من فمه وهي أصوات مستهجنة اجتماعيا ومرفوضة وتمثل خدشًا للحياء العام.