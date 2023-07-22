أسوريو يستبعد 5 لاعبين من بعثة الزمالك المشاركة في البطولة العربية

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على استبعاد 5 لاعبين من بعثة الزمالك المتجهة إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية (كأس الملك سلمان).

واستبعد أسوريو، جناح الفريق مصطفى شلبى، بسبب إصابته بكسر فى شظية القدم أبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، كما استبعد المدرب الكولمبي عبدالله جمعة، بسبب عدم الجاهزية ومواصلة برنامجه التأهيلي.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك على استبعاد كل من البنينى سامسون أكينولا والمغربى أحمد بلحاج ومحمود شبانة وفقًا للرؤية الفنية للخواجة الكولومبى الذى طلب الاستغناء عن اللاعبين.

وتسافر بعثة الزمالك إلى السعودية، مساء غد الأحد، من أجل إقامة معسكر إعداد فى السعودية، قبل انطلاق البطولة العربية المقرر لها يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

٩ويأتي اللقاء التالي في البطولة للفريق الأبيض، أمام الشباب السعودي، يوم 31 من الشهر ذاته، ويختتم الزمالك مواجهة دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.