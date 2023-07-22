محمد عيد: أهتم بصناعة محتوى يعلم الشباب كيف يبدأ مشروعه برأس مال بسيط

السبت 22/يوليو/2023 - 01:52 م

أكد محمد عيد عبد السلام رائد الأعمال المصري ومدير مجموعة جلوبال إنتر برايس بقطر، أنه يتجه ويفضل صناعة محتوى يتميز بسهولة المقدم للمشاهد من أجل أن يستفيد منه الشباب في إنشاء وتأسيس مشروعه برأس مال بسيط.

ويعد عيد أنجح رجال الأعمال المصريين في الخليج العربي فقد استغل خبرته في عالم المال والأعمال في صناعة محتوى تعليمي للشباب عن كيفية عمل مشاريع برؤوس أموال بسيطة مستغلا خبرته الطويلة في مجال ريادة الأعمال والتي تميز فيها في الفترة الأخيرة بامتلاكه لعدة مجموعات تجارية ذات شهرة واسعة في العالم العربي.

واهتم بمجال الرياضة وسباقات السيارات الدولية والمحلية مما أعطى للشباب إفادة لتلك الرياضة ولفت الأنظار في مصر لسباقات السيارات الرياضية في الحلبات الرسمية واستخراج طاقه الشباب عن طريق محتوي تيك توك جديد.