تفاصيل واقعة تحرش أفريقي بفتاة أوروبية بمدخل عقار بالمعادي

قرر قاضى المعرضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالتحرش بفتاة أوروبية، بمخل احد العقارات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة المعادى قد باشرت التحقيق فى الواقعه، وواجهت المتهم بمقاطع الفيديو التى توثق ارتكابه للجريمه، واقر بارتكابها، وامرت النيابة يعرضه على الطب الشرعى لبيان تعاطيه للمخدرات، ومخاطبة السفارة الخاصة به، والتحرى عن اوراق اقامته.

كما استمعت النيابة الى اقوال المجني عليها والتى اكدت انها فجئت به يدخل خلفها العقار ويحاول التحرش بها وبمحاولتها الاستغاثة فر هاربًا.

ألقى رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة القبض على أفريقي تحرش بفتاة أوربية بمدخل عقار بمنطقة المعادى.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا مفاده التحرش “بفتاة أوربية” باحد العقارات بشارع القنال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبمراجعة منظومة الكاميرات أمكن التوصل لمقطع فيديو يوثق الواقعة، وباستكمال الفحص وتتبع خط سير "القدوم والهروب" والنشر بأوصاف مرتكب الواقعة.

تمكن الرائد أحمد بهجت والنقيب معتز حامد - ضباط مباحث القسم من تحديد شخصية مرتكب الواقعة، ويدعى م ج، ٢٠ سنة عاطل ومقيم بمنشيه المصرى طره المعادى من دولة شمال السودان.

وبمواجهة المتهم أمام المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادى إعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.