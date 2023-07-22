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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث انقلاب سيارة بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول مصرع وإصابة ٨ أشخاص اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم أمام الجبانات اتجاة الرماية بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثامين المتوفيين واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر الفيوم أمام الجبانات اتجاة الرماية بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وأصيب 6 آخرون جرى نقلهم إلى مستشفى الهرم  لتلقي العلاج اللازم.

اختلت عجلة القيادة الحالة الصحية للمصاب النيابة العامة بأكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص بمديرية أمن الجيزة بنطاق مدينة 6 أكتوبر بطريق مصر الفيوم حادث إنقلاب سيارة ميكروباص طريق مصر الفيوم