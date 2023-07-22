النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث انقلاب سيارة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول مصرع وإصابة ٨ أشخاص اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم أمام الجبانات اتجاة الرماية بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن جثامين المتوفيين واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر الفيوم أمام الجبانات اتجاة الرماية بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وأصيب 6 آخرون جرى نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.