الموالح في المرتبة الأولى.. قائمة صادرات مصر الزراعية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول صادرات مصر الزراعية.

وجاءت الموالح في المرتبة الأولى بنحو مليون و896 ألفًا و225 طنًا، بينما جاءت صادرات البطاطس في المرتبة الثانية بقيمة 882 ألفًا و712 طنًا.

واحتل البصل الطازج المرتبة الثالثة بنحو 333 ألفًا و701 طن، صادرات الثوم الطازج 2207 أطنان ،و الفاصوليا الطازجة والجافة 77 ألفًا و125 طنًا.

أما عن الصادرات الفراولة الطازجة بلغت 23 ألفا و295 طنًا،وصادرات الرمان بلغت 3 آلاف و524 طنًا ، صادرات الجوافة بلغت 9 آلاف و705 أطنان، صادرات الطماطم الطازجة 44 ألفا و625 طنًا، وصادرات العنب 103 آلاف و320 طنًا.