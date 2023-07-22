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السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

احتجاجات داخل نادي «سيتي كلوب» بطنطا.. صور

جانب من احتجاج الأعضاء
جانب من احتجاج الأعضاء
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شهد نادي سيتي كلوب بمدينة طنطا احتجاج المئات من أعضاء النادي لعدم استكمال مشروعات المراحل المتفق عليها، بالإضافة إلى علمهم بوجود عروض أسعار لعضويات لعدد من الشركات الخاصة بأقل سعر من العضويات المدفوعة للأعضاء مما أدى لتجمع أعداد كبيرة وهتفوا ضد إدارة النادي، قائلين: «عاوزين فلوسنا واحد اتنين النجدة فين». 

وأوضح الأعضاء استيائهم لما تم من الإعلان عن عضويات الشركات الجديد بموجب 200 جنيه على 10 سنوات وهو ما يعني أن العضوية أصبحت بمبلغ يساوي نصف المبلغ المدفوع من العضو ما أدى إلى سخرية مما يشاهدونه داخل النادي. 

وطالب الأعضاء سرعة تدخل وزير الشباب والرياضة بدوره الرئيسي لعوده الحقوق لأصحابها أو استرداد قيمة العضويات. 

بينما أوضح العشرات أن احتجاجاتهم استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لحين إثبات حالة والاتصال بشرطة النجدة لعمل محاضر رسمية ضد الإدارة. 

وأشارت إحدى صفحات النادي بمنشور أن جميع الشركات الذي تم ذكرهم من الأعضاء شركات قامت بشراء العضوية كاملة وقامت بجدولة القيمة العاملين بها، لافتين أن كل شركة لها حرية التعامل مع العاملين. 

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