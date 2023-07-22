البلوجر الألماني نويل روبرتسون يرقص مع الجمهور في حفلة تامر حسني

أشعل البلوجر الألماني الشهير نويل روبرتسون حالة من المرح حيث صعد على المسرح ليرقص مع الجمهور في حفلة تامر حسني التي انطلقت، منذ قليل، وسط تفاعل الآلاف من الحاضرين تتجه انظار الملايين من متابعي مهرجان العلمين الجديدة والذي يبدأ أول مهرجان فني في أرينا بمدينة العلمين الجديدة الموسم الأول، حيث يشارك فيه كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث انطلقت وسط تفاعل الآلاف من الحاضرين.

وافتتح الفنان تامر حسني، أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة أمس الجمعة، في أرينا بمدينة العلمين الجديدة، والتي انطلقت وسط تفاعل جمهور ضخم.

ودخل نجم الجيل الفنان تامر حسني الحفل ببدلة فيلمه الجديد تاج، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها: عمري ابتدأ، قولني كلام، صعبة، بالإضافة إلى أغنية هرمون السعادة التي طرحها مؤخرًا ضمن أحداث الفيلم.

كما طرح الفنان تامر حسني، أجدد أغانيه بعنوان مش بتغير عشان حد، من ألبوم هرمون السعادة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وذلك تزامنًا مع حفله بمهرجان العلمين الجديدة.