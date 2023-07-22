ads
السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كامل العدد.. تامر حسني يفتتح أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت، منذ قليل، حفل النجم الكبير تامر حسني وسط تفاعل الحاضرين في أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة. 

ودخل نجم الجيل الفنان تامر حسني الحفل ببدلة فيلمه الجديد تاج، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها: عمري ابتدأ، قولني كلام، صعبة، بالإضافة إلى أغنية هرمون السعادة التي طرحها مؤخرًا ضمن أحداث الفيلم.

 كما طرح الفنان تامر حسني، أجدد أغانيه بعنوان مش بتغير عشان حد، من ألبوم هرمون السعادة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وذلك تزامنًا مع حفله بمهرجان العلمين الجديدة

تامر حسني يفتتح اولي حفلات مهرجان العلمين الجديدة حفلات مهرجان العلمين الجديدة تامر حسني