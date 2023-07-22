كامل العدد.. تامر حسني يفتتح أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة

انطلقت، منذ قليل، حفل النجم الكبير تامر حسني وسط تفاعل الحاضرين في أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

ودخل نجم الجيل الفنان تامر حسني الحفل ببدلة فيلمه الجديد تاج، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها: عمري ابتدأ، قولني كلام، صعبة، بالإضافة إلى أغنية هرمون السعادة التي طرحها مؤخرًا ضمن أحداث الفيلم.

كما طرح الفنان تامر حسني، أجدد أغانيه بعنوان مش بتغير عشان حد، من ألبوم هرمون السعادة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وذلك تزامنًا مع حفله بمهرجان العلمين الجديدة