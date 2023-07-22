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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محول كهربائي بالمنيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في محول كهربائي "كابينة"، بشارع سيد العقبي في منطقة المنيب، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق وسؤال أهالي المنطقة القريبين من المحول لمعرفة ملابسات احتراق.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كابينة كهرباء بشارع سيد العقبي طلعت القصبجي بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 

جهات التحقيق المنيب حريق محول كهربائي