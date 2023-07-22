استعجال التحريات في مصرع طفل غرقًا بنهر النيل بالحوامدية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول انتشال جثة طفل مات غرقًا بنهر النيل في نطاق مركز الحوامدية، وسؤال شهود العيان المحيطين بالواقعة لمعرفة ملابسات الحادث، عقب مناظرة الجثة بمعرفة مفتش الصحة وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بدفنها.

كانت مباحث مركز شرطة الحوامدية تلقت، إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث حالة غرق بدائرة المركز.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع مأمور القسم.

أسفرت أعمال المسح والتمشيط عن انتشال جثة طفل في العقد الثاني من العمر غريقا بنهر النيل، أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.