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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طائرًا في الهواء.. دخول أسطوري لـ«تامر حسني» في أولى حفلات العلمين

تامر حسني
تامر حسني
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دخل الفنان تامر حسني حفله الأول ضمن فعاليات مهرجان العلمين طائرًا في الهواء ضمن عروض «الفاير وركس» التي تم تجهيزها بواسطة الفنان أحمد عصام. 

يضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

ويعد أحمد عصام نجم الفايرووركس الأول فى مصر، حيث قدم عروض الألعاب النارية فى حفلات كبار النجوم، مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، وغيرهم من نجوم الغناء، إضافة إلى مشاركته مؤخرًا فى حفلات موسم الرياض، والتى أحياها العديد من نجوم الوطن العربى، كما أبهر العالم ومشجعي كرة القدم بعروض حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بمصر.

حفل تامر حسنى حفلات مهرجان العلمين الجديدة