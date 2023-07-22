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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نيوزيلندا.. إصابة مواطن صيني في إطلاق النار بأوكلاند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن متحدث باسم القنصلية العامة الصينية لدى أوكلاند عن إصابة مواطن صيني في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الخميس في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وأوضح المتحدث أن حالة المصاب مستقرة، لافتا إلى أن شرطة أوكلاند أبلغت القنصلية بعد ظهر اليوم بشأن وضعية المصاب، فيما توجه مسؤولو القنصلية إلى المستشفى للتعرف على الحالة والملابسات وفق ما نقلته وكالة "شنيخوا".

وأسفر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الخميس، عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم المسلح، وإصابة ستة آخرين، بينهم ضابط شرطة.

وصرحت الشرطة المحلية في وقت سابق في اليوم نفسه، بعدم ورود أنباء عن سقوط ضحايا صينيين. 

نيوزيلندا إصابة مواطن صيني أوكلاند إطلاق النار بأوكلاند