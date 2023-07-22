الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع

أنهت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، فيما انخفض مؤشر القطاع التكنولوجي الأوروبي 0.4% ليكون أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8%.

وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.5%، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% هذا الأسبوع مدفوعًا بارتفاع الأسهم البريطانية.

وانخفضت أسهم شركة إس.إيه.بي للبرمجيات 4.2% بعدما قلَّصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله؛مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2%.