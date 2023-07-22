ads
السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، فيما انخفض مؤشر القطاع التكنولوجي الأوروبي 0.4% ليكون أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8%.
وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.5%، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% هذا الأسبوع مدفوعًا بارتفاع الأسهم البريطانية.
وانخفضت أسهم شركة إس.إيه.بي للبرمجيات 4.2% بعدما قلَّصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله؛مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2%.

الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع