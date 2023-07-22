أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، يوم الجمعة، على تباين مع نهاية تعاملاتها.
فقد صعد مؤشر داو جونز الصناعي 8.21 نقاط أو 0.02%؛ ليصل إلى 35233.39 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.81 نقطة أو 0.04% ليصل إلى 4536.68 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المجمع 30.32 نقطة أو 0.22%؛ ليصل إلى 14032.99 نقطة.
اقتصاد
الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، يوم الجمعة، على تباين مع نهاية تعاملاتها.
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، يوم الجمعة، على تباين مع نهاية تعاملاتها.