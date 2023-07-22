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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق يوم الجمعة، في سلسلة اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، خلال اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم بقلقيلية، المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري.
وفي مدينة الخليل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، خلال الاعتداء على الفلسطينيين في بلدة بيت أمر، التي تشهد اعتداءات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة عشرات الفلسطينيين اعتداءات قوات الاحتلال الضفة الغربية