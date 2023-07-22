البيت الأبيض: أوكرانيا تخسر قوات كبيرة في هجومها المضاد

أقر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، في منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ساليفان إن "عدد الجرحى والقتلى من الجنود الأوكرانيين في هذا الهجوم المضاد كبير. إنه مستمر، إنه صعب، لكننا قلنا إنه سيكون صعبا".

وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن نظام كييف لم يستخدم جميع القوات المتاحة في المعارك، زاعما أنه "ينتظر اللحظة المناسبة"، كما أضاف أن واشنطن بدورها تنصح كييف بهذا الشأن، لكن القرار يبقى بيد أوكرانيا.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيومفسك وزابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة، كما صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 11 يوليو، أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه.

في الوقت نفسه، زادت خسائر القوات الأوكرانية عن 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف المعدات الأخرى و21 طائرة وست طائرات مروحية.

وعلى خلفية فشل القوات الأوكرانية، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، فيما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هجوم القوات الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنه سيستمر "لعدة أشهر".