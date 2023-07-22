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السبت 22 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ساليفان: بايدن وزيلينسكي مستمران في بحث إمكانية توريد صواريخ «ATACMS» لكييف

مستشار الرئيس الأمريكي
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان
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 صرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، بأن جو بايدن، يواصل مناقشة تقديم صواريخ "ATACMS" لكييف مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ساليفان خلال منتدى "آسبن" الأمني، اليوم الجمعة، إن "تسليم ATACMS أو عدم تسليمها في نهاية المطاف هو قرار الرئيس، وهو تحدث عن ذلك مع الرئيس زيلينسكي".

وأكد: "أنهما يواصلان هذا الحديث. ولا أريد أن أخيب آمالكم، ولكن لا يوجد لدي ما أعلن عنه اليوم" بهذا الصدد.

وكانت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، قد صرحت في وقت سابق بأن مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS، التي يصل مداها إلى نحو 300 كلم، لا تزال على الطاولة، لكن واشنطن تعتبر أن القوات الأوكرانية تمتلك كل ما تحتاج إليه في ميدان القتال.

وأكد البنتاجون في أواخر يونيو الماضي، عدم اتخاذ أي قرار بعد بشأن تقديم هذه الصواريخ لأوكرانيا.

ساليفان بايدن زيلينسكي صواريخ ATACMS كييف