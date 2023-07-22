أحمد عمر مديرًا فنيًا لـ«سلة الاتحاد السكندري» رسميًا

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة، محمد مصيلحي، في التعاقد مع أحمد عمر، أحد نجوم الجيل الذهبي لكرة السلة بزعيم الثغر لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد.



وبدأ "عمر" مسيرته كلاعب كرة سلة في نادي الاتحاد السكندري ومثّل منتخب مصر ونادي الاتحاد في العديد من البطولات الدولية والإفريقية والعربية وحقق العديد من الألقاب كلاعب في صفوف زعيم الثغر.



وخلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 1997 استطاع حصد العديد من البطولات مع الأندية الإماراتية التي تولى تدريبها "الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والشباب قبل دمجه مع فريق الأهلي" وسبق و قاد زعيم الثغر للتتويج بكأس البطولة العربية رقم ( 5 ) التي أقيمت بدولة لبنان عام 2002 .