مرتضى منصور: "الزمالك فاز على الأهلي في عهدي 7 مرات"

استعرض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، إنجازات النادي في عهده، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النادي.

وقال مرتضى منصور، خلال المؤتمر: "اتركوا نادي الزمالك يعمل في ظروف طبيعية وسيحقق كل البطولات، ونستطيع حينها ضم أي لاعب مثلما فعلنا بضم عبد الله السعيد".

وأضاف: "دفعت غرامات للعديد من اللاعبين الذين جاءوا في عهد ممدوح عباس، ولم يتم إيقاف القيد، منذ عام 2014 وحتى عام 2023 الحالي، نجحت في تحقيق قرابة 44 بطولة على مستوى الألعاب الجماعية".

وتابع: "في كرة القدم فقط حققت 14 بطولة محلية ودولية، والزمالك فاز على الأهلي في تلك الفترة 7 مرات في كرة القدم".