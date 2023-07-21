مرتضى منصور يكشف سبب عدم استرداد مقدم تعاقد الشناوي

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، سبب عدم قيام أحمد الشناوي، حارس الفريق السابق، بتسديد قيمة مقدم التعاقد بعد رحيله عن الفريق والانتقال لصفوف نادي بيراميدز.

وقال مرتضى منصور، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر نادي الزمالك:" قمنا بدفع 8 ملايين جنيه لأحمد الشناوي حارس الفريق السابق عند تمديد تعاقده، وحصلنا على حكم باسترداد المبلغ وإيقاف اللاعب من لجنة شئون اللاعبين".

وأضاف: "لكن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة اتفق مع الحارس على التقدم بتظلم وعدم سداد المستحقات الخاصة بنادي الزمالك، كنا قد رحلنا وقت تقدم استئناف الشناوي وتم إلغاء أحقية الزمالك في الحصول على المبلغ".

ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتدريبات، غدا السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية الذي منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد ختام منافسات الدوري بمواجهة فاركو الأحد الماضي.