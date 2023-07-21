طارق العشري مديراً فنياً لفريق الاتحاد السكندري الموسم الجديد

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة ،محمد مصيلحى، أتفاقه مع طارق العشرى ،لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2023_2024.



عقد رئيس النادي جلسة مع طارق العشرى عقب تفويضه من مجلس الإدارة للأتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.



و أكد العشرى خلال جلسة توقيع العقود التي جمعته برئيس النادى كامل تقديره و أحترامه لجماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة و أنه كأبن من أبناء نادى الاتحاد السكندرى أسعده التعاقد مع زعيم الثغر و قيادة هذا الصرح الرياضى العريق في الموسم الجديد متمنياً من جماهير زعيم الثغر الدعم و المساندة لفريقها فهى كانت و ستظل العنصر الأبرز داخل منظومة كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى .