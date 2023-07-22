أمام العدالة| محاكمة 57 متهمًا باللجان النوعية للإخوان.. و19 في قضية «أحداث جزيرة الوراق» أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 57 متهمًا باللجان النوعية للإخوان ومحاكمة 19 متهمًا في قضية أحداث جزيرة الوراق.

-الجنايات تنظر محاكمة 57 متهمًا باللجان النوعية للإخوان

تنظر محكمة الجنايات محاكمة 57 متهمًا، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصـر أمـن الـدولـة، وذلك بقضية الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.



- محاكمة 19 متهمًا في قضية أحداث جزيرة الوراق

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف القاهرة بمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، محاكمة 19 متهماً بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق .

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين يوليو 2017، بأنهم اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.

ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

-الجنايات تنظر محاكمة متهم بأحداث عنف الظاهر

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهم إسلام أحمد إبراهيم في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الظاهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسـام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.

-الحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة في الجيزة

تصدر محكمة جنايات الجيزة حكمها على المتهم بقتل الطفلة مكه ابنة زوجته بأكتوبر.

وكشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغًا من مكتب صحة ثاني أكتوبر مفاده وصول المدعوة سارة محسن علي أمين وبصحبتها ابنتها الطفلة مكة إسلام محمد حسين مهران، وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها.



بإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات فقد تبين بأن الطفلة مقيمة صحبة والدتها بالعقار رقم 559 مساكن عثمان دائرة القسم وكذا زوج والدتها والذي يدعى مهند. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.