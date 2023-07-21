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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أميرة أبو زيد تشدو بأغاني زمن الفن الجميل بمكتبة القاهرة الكبرى

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للفنانة أميرة أبو زيد، مساء اليوم الجمعة، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير المكتبة.

وشدت النجمة أميرة أبو زيد بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، التي تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر، ومنها: "يا سهر الليالي"، و"عيون القلب"، و"أكدب عليك"، و"لولا الملامة"، و"أنا قلبى اليك ميال"، و"يانا يانا"، و"دارت الأيام"، والتي نالت استحسان الحضور.

يأتى الحفل ضمن النشاط الصيفي للمكتبة، بهدف الارتقاء بالذوق العام خاصة الفئة الشبابية، وجذب أكبر عدد منهم لقضاء أوقات الإجازة الصيفية، ما بين القراءة والمعرفة والفن الجيد .

قطاع شئون الإنتاج الثقافي أميرة أبو زيد مكتبة القاهرة الكبرى أغاني زمن الفن الجميل عيون القلب أكدب عليك لولا الملامة دارت الأيام