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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

700 ألف جنيه ضريبة ملاهي حفل بهاء سلطان بالساحل الشمالي

بهاء سلطان
بهاء سلطان
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أكدت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب العقارية  للبوابة نيوز ، أن ضريبة ملاهي حفل المطرب بهاء سلطان  التي أقيمت بالساحل الشمالي الاسبوع الماضي تخطت ال700 ألف جنيه.

وأوضحت المصادر أن كافة الأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى خاصة الحفلات الكبرى التى تستلزم المتابعة المستمرة لأعمال احتساب وتحصيل هذه الضريبة، وذلك فى إطار الجهود الرامية لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.


كان قد أقيمت العديد من الحفلات الكبرى بالساحل الشمالي خلال الأسبوع الماضي أبرزهم  عمرو دياب ، وبهاء سلطان وغيرهم من المطربين.


وأشعل بهاء سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني منها "تعالى ادلعك" و"ندرا عليا"، "دلوقتي عاجبناكوا" و"الواد قلبه بيوجعه" و"أنا غلطان" و"يا تري" و"أنا مصمم"، بالإضافة الى أغنية "في ثانية ولع الجو" التي طرحها مؤخرًا وغيرها من الأغاني التي طلبها الجمهور، وتخلل الحفل التقاط العديد من الصور التذكارية بطريقة السيلفي.

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