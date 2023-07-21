استمرار عمل الفرق الطبية ضمن "مبادرة ١٠٠ يوم صحة" خلال العطلات الرسمية بالمنوفية

وجه الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة الإستمرار في تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" خلال فترة العطلات الرسمية والتركيز على أماكن التجمعات وأماكن الترفيه المختلفة بالمراكز ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

حيث قامت الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية" 100 يوم صحة" بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعد صلاة الجمعة وفي النوادي ومراكز الشباب والأسواق بجميع أنحاء المحافظة ، وقامت فرق الإشراف بالمديرية والإدارات بالتأكد من إنتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية بالوحدات الصحية ومراكز المحافظة وذلك بإشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، ومتابعة الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية .

كما تتم متابعة توافر المستلزمات الطبية الخاصة بها، ومعايرة الأجهزة المستخدمة بالمبادرات وصيانتها الدورية والتدريب المستمر على رأس العمل وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية "100 مليون صحة" والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة لتقديم تلك الخدمات تم عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، و متابعة مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وتم التأكيد على أهمية تقديم الرسائل الإرشادية والتوعوية للمواطنين، والتعريف بجميع الخدمات الصحية المقدمة لهم، خلال الـ١٠٠ يوم ضمن المبادرة الرئاسية " ١٠٠ يوم صحة" بالإضافة لعمل الدعاية اللازمة بالمناطق النائية ، وتقديم الخدمات الصحية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.

تعد مبادرة "١٠٠ يوم صحة" نتاج لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، ويتم السعي من خلالها إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادرة " ١٠٠ يوم صحة" إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.