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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكاردينال ساكو يشجب حرق القرآن الكريم والعلم العراقيّ في السّويد

ساكو
ساكو
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صدر عن بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل ساكو بيان شجب لحرق القرآن والعلم العراقيّ في السّويد، جاء فيه بحسب إعلام البطريركيّة:
"أشعر بحزن واشمئزاز أمام تصرّف مواطن عراقيّ الأصل بحرق القرآن الكريم وعلم بلده الأمّ. هذا تصرّف مرفوض ويهدف لتشويه صورة الدّيانات وطعن بالعلاقات العامّة، وتجريح بمشاعر ملايين المؤمنين والمواطنين.

إذ أستنكر بشدّة هذا الفعل الشذنيع، أدعو في الوقت عينه الجميع إلى العقلانيّة والحكمة واللّجوء إلى الأمم المتّحدة بطلب تحريم وتجريم تدنيس الرّموز الدّينيّة والمرجعيّات، وإلزام دول الأعضاء بتفكيك نزعة التّعصّب والكراهيّة المتزايدة وترسيخ قيم الاحترام والتّنوّع والأخوّة".
 

الكاردينال ساكو يشجب حرق القرآن الكريم والعلم العراقي في الس ويد أقباط أقباط الكاثوليك