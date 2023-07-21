الكاردينال ساكو يشجب حرق القرآن الكريم والعلم العراقيّ في السّويد

صدر عن بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل ساكو بيان شجب لحرق القرآن والعلم العراقيّ في السّويد، جاء فيه بحسب إعلام البطريركيّة:

"أشعر بحزن واشمئزاز أمام تصرّف مواطن عراقيّ الأصل بحرق القرآن الكريم وعلم بلده الأمّ. هذا تصرّف مرفوض ويهدف لتشويه صورة الدّيانات وطعن بالعلاقات العامّة، وتجريح بمشاعر ملايين المؤمنين والمواطنين.

إذ أستنكر بشدّة هذا الفعل الشذنيع، أدعو في الوقت عينه الجميع إلى العقلانيّة والحكمة واللّجوء إلى الأمم المتّحدة بطلب تحريم وتجريم تدنيس الرّموز الدّينيّة والمرجعيّات، وإلزام دول الأعضاء بتفكيك نزعة التّعصّب والكراهيّة المتزايدة وترسيخ قيم الاحترام والتّنوّع والأخوّة".

