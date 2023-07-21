مدحت صالح يغرد في أوبرا الإسكندرية.. صور

أحيا النجم مدحت صالح، مساء اليوم الجمعة، ليلة صيف ساحرة جاءت ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله البراقة.

على مسرح سيد درويش الذي رفع لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه إلى عالم الأحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها: "جايلكم يا اللى وحشتونى، وبحلم على قدى، وماشى فى ضلها، والمليونيرات، والنور مكانه فى القلوب، وزى ما هى حبها، وعدى، وحبيبى يا عاشق، ويتقال، وابن مصر"، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها: "برمى السلام، وشط إسكندرية، وثلاث سلامات، وقولوله الحقيقة".

وكان فصل الإيقاع تدريب الفنان سعيد الأرتيست التابع لمركز تنمية المواهب، قد قدم فقرة فنية فى الساحة الخارجية للمسرح قبل بدء الحفل شملت معزوفات دقات المواهب، واحنا الشباب صوابع زينب وصباحه ومساه.