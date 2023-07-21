إبراهيم نور الدين حكما لنهائي كأس الرابطة

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة نهائي كاس الرابطة للاندية المحترف، المقرر لها غدا السبت، للحكم إبراهيم نور الدين.

ومن المقرر أن تجمع مباراة النهائي الخاصة بكأس الرابطة بين فريقي، سيراميكا والمصري.

ويتكون طاقم الحكام الخاص بمباراة النهائي كلا من:

حكم ساحة: ابراهيم نور الدين

حكم مساعد: سمير جمال

حكم مساعد 2: يوسف البساطي

حكم رابع: محمد صباحي

حكم Var: محمد الحنفي

حكم Var مساعد: هاني عبد الفتاح٠

