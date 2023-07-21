ads
السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إبراهيم نور الدين حكما لنهائي كأس الرابطة

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة نهائي كاس الرابطة للاندية المحترف، المقرر لها غدا السبت، للحكم إبراهيم نور الدين. 
ومن المقرر أن تجمع مباراة النهائي الخاصة بكأس الرابطة بين فريقي، سيراميكا والمصري. 
ويتكون طاقم الحكام الخاص بمباراة النهائي كلا من: 
حكم ساحة: ابراهيم نور الدين 
حكم مساعد: سمير جمال
حكم مساعد 2: يوسف البساطي
حكم رابع: محمد صباحي
حكم Var: محمد الحنفي
حكم Var مساعد: هاني عبد الفتاح٠
 

الحكم إبراهيم نور الدين نهائى كأس الرابطه