الأطباء: فتح باب التنازل عن الترشح لانتخابات النقابة غداً

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء عن فتح باب التنازلات بين المرشحين للنقابة العامة والنقابات الفرعية بداية من غدا السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو الجاري.



واكدت اللجنة العامة للانتخابات انه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية (تعمل لجنة الانتخابات في أيام العطلات والأجازات الرسمية) ويتم تقديمها شخصيا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقارى .



وأشارت الى انه، يجوز التنازل عن الترشيح للنقابة العامة فى أى نقابة فرعية والعكس مع ارفاق كارنيه النقابة بنموذج التنازل.

ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023. علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.