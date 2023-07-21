بعد توجهات لحظر الأرز الهندي..تخوفات من أزمة عالمية وفجوات في إفريقيا

ناقشت الهند خطة لحظر تصدير الأرز إلي خارج حدودها وهو ما يعني تأثر أقل من ربع صادرات العالم من الأرز الوارد من الهند.

وتسببت الموجة التضخمية التي تعاني منها الهند في الوقت الحالي في دراستها لذلك القرار وهو ما يعني رفع السلع الأساسية والخضروات والحبوب داخل السوق الهندي ما يؤثر علي المواطنين بالتوازي مع قدوم الانتخابات .

وتسعى الهند في الفترات القادمة لتخفيض سعر الأرز باعتباره من السلع المهمة محليا، لاحتواء أي غضب شعبي جراء زيادة الأسعار .

وساهمت ظاهرة " النينو" والتي تعني اضطراب حالات الطقس في البلاد خصوصا فيما يتعلق بهطول الأمطار والرياح فى التأثير على الحاصلات الزراعية، حيث تزيد هذه التغيرات من خطر حدوث جفاف وفيضانات في بعض المناطق، مثل آسيا. وتخشى الهند أن تؤثر ظاهرة النينو على إنتاجية محصول الأرز، خاصة في منطقتي شمال شرق وجنوب غرب، التي تشكل نحو 60%من إجمالي إنتاج الأرز في البلاد.

وتواجه الهند تحديات اقتصادية واجتماعية، مثل نقص اليد العاملة وارتفاع متوسط الأعمار وانخفاض معدلات الخصوبة. وتحتاج الهند إلى ضمان توافر الغذاء لسكانها البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة، والذين يستهلكون نحو 100 مليون طن من الأرز سنويًا.

ويعد الأرز غذاءً أساسيًا لنحو نصف سكان العالم، حيث تستهلك آسيا نحو 90 %من الإمدادات العالمية، وهو ما يعني وجود اجراءات لدي الهند في تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من الحبوب خصوصا الأرز.

ويخشي خبراء الاقتصاد من تسبب تلويح الهند بحظر صادراتها من الحبوب خصوصا الأرز في زيادة الفجوات الغذائية داخل القارة الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط باعتبارها أكثر استخداما له في غذاءها و ارتفاع أسعاره عالميا بصورة جنونية بالتزامن مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.