الجمعة الأكثر زحاما.. إنقاذ ٦٨ مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط اليوم الجمعة إقبالاً كبيرًا من المصطافين على البوابات وزحاما على ساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ؛ لقضاء أجازة آخر العام وعطلة نهاية الأسبوع خاصةً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وسط استعدادات مكثفة من المدينة في كافة المرافق والخدمات لتقديم أفضل الخدمات المواطنين .

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‏ يذكر أن العمل يجري من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ، بالإضافة لعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفرق ومعدات الإنقاذ،

وتم اليوم إنقاذ عدد ٦٨ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٢٠٣ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير

يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين خلال موسم صيف ٢٠٢٣ .



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‏ كما شن مجلس مدينة رأس البر حملات مكبرة حفاظًا على أمن وسلامة المصطافين ، والمظهر الحضاري للمدينة ، حيث قام فريق العمل بالشاطئ بالتصدي الفوري وإزالة الخيام حفاظًا على أمن وسلامة المصطافين نظرًا لما تحتويه تلك الخيام من مواد وأدوات قابلة للاشتعال دون أي احتياطات للأمن والسلامة ، بالأضافة لمتابعة انتظام الأعمال وتقديم الخدمات الشاطئية المصطافين .

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