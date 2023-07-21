رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكري الواحد والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ م المجيدة التي توحد فيها الجيش والشعب المصري العظيم لإرساء دولة العدل والمساواة.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة على سيادته بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد وعلى الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.