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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد سلامة: "أفواه وأرانب" مسلسل إذاعي تحول إلى فيلم سينمائي

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة
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كشف الفنان أحمد سلامة عن مفاجأة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن فيلم أفواه وأرانب كان مسلسلا إذاعيا في البداية ثم تم تحويله إلى فيلم سينمائي.


وأضاف سلامة خلال اللقاء: أنا الابن غير الشرعي للفنان القدير محمود يس، لأنه جسد هذه الشخصية أكثر من مرة، حتى أن البعض ظن أنه ابنه فعلا.


وأجاب خلال الحلقة على العديد من الأسئلة الساخنة، منها لماذا لم يصبح نجم شباك ضمن نجوم جيله؟. 


وقال سلامة : بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل.


كما رد سلامة خلال حلقة برنامج بالخط العريض، على الانتقادات التي توجه أحيانا لابنته سارة سلامة.

 

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