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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد سلامة: أنا زملكاوي وأحب الأهلي

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة
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قال الفنان أحمد سلامة أنه  يشجع نادي الزمالك، ويقف بجانبه ولا يمكن أن يشجع نادي غيره.
وأوضح سلامه خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنه رغم تشجيعه الزمالك إلا أنه يحب الأهلي ولا يكرهه لأنه بعيد كل البعد عن التعصب الكروي.

وأجاب على العديد من الأسئلة الساخنة، منها لماذا لم يصبح نجم شباك ضمن نجوم جيله. 

وقال  سلامة : بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل.

ورد خلال حلقة برنامج بالخط العريض، على الانتقادات التي توجه أحيانا لابنته سارة سلامة كما ورد سلامة على بعض الأقاويل بأن أعضاء النقابة يستفيدون من العمل في بعض الأعمال نتيجة مناصبهم. 

وكشف مفاجأة بأنه يعول ٩ أبناء منهم ٧ بنات وولدين وقال سلامة : أكاد أكون نمرة واحد في المسرح.. محدش مختلف على إن أحمد سلامة ممثل كويس.

 

أحمد سلامة الإعلامية ايمان أبوطالب التعصب الكروي الفنان أحمد سلامة سارة سلامة نادي الزمالك