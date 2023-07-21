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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد سلامة: أكاد أكون نمرة واحد في المسرح

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة
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قال الفنان أحمد سلامة، إنه لا ينسى دخوله ستوديو مصر لأول، موضحا: دخلت عالما غريبا عند دخولي ستديو مصر  وكنت أبكي عند رؤية المخرج حسن الإمام. 

وأضاف سلامة، خلال حواره مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أطالب بإعادة تكوين فرقة أطفالنا بالتليفزيون، مشيرا  إلى أن الإعلامية الكبيرة رتيبة الحفني كانت تعلمني المزيكا في ماسبيرو.  وأجاب خلال الحلقة على العديد من الأسئلة الساخنة، ولماذا لم يصبح نجم شباك ضمن نجوم نجيله.

وقال سلامة : أكاد أكون نمرة واحد في المسرح وحصلت على جائزة في مسرحية الملك لير ومحدش يختلف على إن أحمد سلامة ممثل كويس. 
 وتابع : بقالي سنين مشتركتش في عمل.. كنت هعمل مسلسل مع منى زكي واتأجل.
ورد سلامة خلال حلقة برنامج بالخط العريض، على الانتقادات التي توجه أحيانا لابنته سارة سلامة. 
كما رد على بعض الأقاويل بأن أعضاء النقابة يستفيدون من العمل في بعض الأعمال نتيجة مناصبهم. 
وكشف سلامة في الحلقة مفاجأة بأنه يعول ٩ أبناء منهم ٧ بنات وولدين.

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