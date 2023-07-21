العراق.. سقوط إرهابي شارك بمذبحة سبايكر بعد 9 سنوات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إلقاء القبض على الإرهابي عزة إبراهيم محمد ربيع، وكنيته "أبو سهام" أحد المتهمين المتورطين في ارتكاب مجزرة سبايكر، التي راح ضحيتها نحو 1700 جندي عراقي بمحافظة صلاح الدين.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، فإن تتبع العناصر الإرهابية وتوقيف المتورطين منهم في مجزة سبايكر يأتي في إطار الوفاء لدماء شهداء جريمة العصر وشبابها الذين قتلوا.

وجاء في البيان، أنه بجهود متواصلة استمرت شهورا، وبعملية نوعية نفذها فرسان قيادة العمليات المشتركة وبتنسيق مباشر مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، ودقة المعلومات التي قدمها، وفي إطار الجهود الكبيرة بتعقب زمر الإرهاب والجريمة تم هذا اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم الهارب عن جريمة سبايكر الارهابي "عزة إبراهيم محمد ربيع السعدي" المطارد من قبل أجهزتنا المختصة طيلة تسع سنوات في مناطق شمال شرق سوريا.

وأضاف البيان، أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت فرساننا في تقصي أثر المتهم لانتحاله صفة "مزورة" ومحاولته الهرب الى إحدى دول الجوار بعد أن أدرك خطورة الملاحقة أثناء وجوده في سوريا لكن فاته أن هناك رجالا كبارا عقدوا العزم في القضاء على الإرهاب التكفيري والتخلص من زمره العفنة من أمثال هذا المجرم.